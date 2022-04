Bundesamt für Statistik – 2021 gabs fast 90’000 Geburten – neuer Höchststand seit 1972

Derweil starben 2021 insgesamt 71’100 Menschen in der Schweiz.

Die Schweizer Bevölkerung wächst weiter und legte im Laufe des Jahres 2021 um 0,8 Prozent zu. Damit wohnen derzeit über 8,7 Millionen Menschen in der Schweiz, Tendenz steigend . Dafür ist teilweise auch die Geburtenrate verantwortlich, die 2021 im Vergleich zum Vorjahr stark anstieg. Mit 89’400 Lebendgeburten innert einem Jahr wurde ein neuer Höchststand seit 1972 erreicht, wie das Bundesamt für Statistik in seiner Mitteilung schreibt.

Zugleich überstieg die Zahl der Todesfälle auch 2021 die Vor-Pandemie-Werte deutlich, im Vergleich zu 2019 nahm die Zahl der Toten mit insgesamt 71’100 Menschen um 4,9 Prozent zu. Während in den meisten Kantonen ein Rückgang der Todesfälle beobachtet wurde, stieg die Zahl in den Kantonen Luzern, Schwyz, Graubünden, Thurgau, Uri, Zug und Nidwalden an. Zugleich leben Schweizerinnen und Schweizer länger als früher: 2021 betrug die Lebenserwartung bei Geburt für Männer 81,7 Jahre, bei Frauen sogar 85,7 Jahre.