Kriminalstatistik Zürich - 2021 musste die Polizei 18 Mal pro Tag wegen häuslicher Gewalt ausrücken

Vertretende der Zürcher Polizeien haben am Montag die polizeiliche Kriminalstatistik 2021 vorgestellt. «Zürich ist und bleibt ein sicherer Kanton», sagt Sicherheitsdirektor Mario Fehr zu Beginn der Pressekonferenz. 2021 wurden im Kanton Zürich knapp sieben Prozent weniger Kriminaldelikte registriert als im Vorjahr. Eine anhaltend hohe Zahl der polizeilichen Meldungen sei jedoch im Kontext mit häuslicher Gewalt zu verzeichnen. «Polizistinnen und Polizisten sind im Kanton Zürich 18 Mal pro Tag in diesem Zusammenhang ausgerückt», so Fehr. In jedem fünften Fall wurden Schutzmassnahmen verfügt.