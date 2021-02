Die Läden sollen häufiger am Sonntag öffnen dürfen. Das Parlament entscheidet in der Frühlingssession.

Sie fordern, dass Kantone an bis zu zwölf Sonntagen Verkäufe erlauben dürfen – in diesem und im kommenden Jahr.

Ab Montag sind die Läden wieder offen. Parlamentarier wollen nun, dass sie auch an Sonntagen öfter öffnen dürfen.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) spricht von einem Angriff aufs Arbeitsgesetz. «Sonntagsverkäufe erhöhen nachweislich die psychosozialen Risiken für das Verkaufspersonal, das in der Pandemie bereits sehr viel erleiden musste, mit Stress in Läden mit grossen Verkaufsflächen, Angst vor Ansteckungen oder harten Lohneinbussen durch Kurzarbeit», schreibt der SGB in einer Mitteilung. Auch generierten Sonntagsverkäufe kaum mehr Umsatz, sondern bewirkten eine Umlagerung.