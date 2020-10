Coronavirus : 2021 wird es weniger Schifffahrten auf dem Vierwaldstättersee geben

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees rechnet nicht damit dass 2021 die Normalität zurückkehren wird und muss aufgrund dessen das Fahrplanangebot um rund 20 Prozent reduziert.

Nächstes Jahr wird mit 25 Prozent weniger Passagieren als in den Jahren vor Covid-19 gerechnet.

Das Coronavirus dürfte auch 2021 für eine Flaute bei der Kursschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee sorgen. Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) wird deswegen auch im nächsten Jahr das Fahrplanangebot reduzieren, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Im Frühling zwang die Coronapandemie die SGV zu einem dreimonatigen Betriebsunterbruch, im Sommer führten das Ausbleiben ausländischer Touristen und die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr dazu, dass weniger Personen mit den Schiffen unterwegs waren als sonst. Die SGV rechnet deswegen über das gesamte Geschäftsjahr mit einen Passagierrückgang von 50 Prozent, in der Kasse dürften 15 Millionen Franken fehlen.

Die SGV passte ihr Angebot den tieferen Frequenzen an und reduzierte dieses so auf den Herbst um 30 Prozent. Sie rechnet nicht damit, dass 2021 zur Normalität zurückgekehrt werden kann. Es würden 25 Prozent weniger Passagiere als in den Jahren vor Covid-19 erwartet, teilte das Unternehmen mit. Um Kosten zu senken, werde das Fahrplanangebot deswegen um rund 20 Prozent reduziert.