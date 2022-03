Am 2. und 3. Juli auf der Hardturmbrache - 2022 gibts wieder ein Alba Festival – Tickets sind ab sofort erhältlich

Das Alba Festival 2022 findet am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Juli, auf der Brache des Zürcher Hardturm-Stadions statt, wie die Veranstaltenden am Freitagmittag bekannt gegeben haben. Acts haben sie noch keine angekündigt, versprechen aber auch diesmal «internationale Stars der albanischen und kosovarischen Hip-Hop-, R’n’B- und Pop-Musikszene» am grössten Openair-Event dieser Art in Europa.