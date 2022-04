Warmes Frühlingswetter: «2022 könnte ein gutes Wespenjahr werden»

«Sobald es einige Tage warm wird, kommen die Königinnen aus ihrem Winterversteck», sagt Gabi Müller, Leiterin Schädlingsprävention und -beratung in Zürich. «Warmes und trockenes Wetter ist günstiger für die Wespen als regnerisches und kaltes Wetter», so die Biologin. So hatte die Zürcher Fachstelle im vergangenen Jahr, als es im Sommer oft regnerisch und wechselhaft war, 182 Meldungen wegen Wespen erhalten. 2020, als besonders die zweite Sommerhälfte warm und trocken war, waren es 426 Meldungen.

Nicht alle Wespenarten stören am Esstisch

Wer Wespen bei sich zu Hause entdeckt, sollte sich zuerst kundig machen. «Es gibt sechs Wespenarten, die in der Schweiz in Siedlungsnähe vorkommen. Nur zwei Arten bauen jedoch grosse Nester. Sie ernähren sich in der Natur von Aas und kommen am Picknick-Tisch vorbei», sagt Müller. Die anderen vier Arten sind harmlos und kommen auch nicht an den Esstisch zur Nahrungssuche.»