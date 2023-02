2022: Novartis erzielte weniger Gewinn

Pharma-Riese : Novartis erzielte 2022 weniger Gewinn – Dividende wird trotzdem erhöht

Im Vorjahr hatte noch der Verkauf des Anteils an Roche für einen Gewinnsprung auf 24 Milliarden Dollar gesorgt.(Im Bild: Der Roche-Tower in Basel)

Novartis hat am Mittwochmorgen die aktuellen Zahlen bekanntgegeben.

Trotz des Gewinnrückgangs will das Unternehmen die Dividende erhöhen.

Der Pharma-Riese Novartis hat am Mittwochmorgen die Jahreszahlen von 2022 präsentiert. Sein Umbau hat dem Unternehmen im vergangenen Jahr einen Gewinnrückgang beschert. Im Schlussquartal bekam Novartis zudem erneut Währungseinflüsse zu spüren.

Von Januar bis Dezember setzte Novartis gut 50,5 Milliarden US-Dollar (rund 46,2 Milliarden Franken) um, wie das Unternehmen am Mittwoch in Basel mitteilte. Das war ein Minus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen ergab sich dagegen ein Anstieg um vier Prozent.

Für Analysten zählt der bereinigte Betriebsgewinn

Unter dem Strich rutschte der Gewinn auf knapp sieben Milliarden Dollar (rund 6,4 Milliarden Franken). Das sind 71 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Im Vorjahr hatte noch der Verkauf des Anteils an Roche für einen Gewinnsprung auf 24 Milliarden Dollar (rund 21,9 Milliarden Franken) gesorgt. Aber auch ohne diesen Sondereffekt musste Novartis Gewinneinbussen hinnehmen. Für Analysten ist allerdings der um verschiedene Einflüsse bereinigte Betriebsgewinn wichtiger. Mit vier Milliarden Dollar (rund 3,6 Milliarden Franken) fiel dieser im Schlussquartal etwas besser als am Markt erwartet aus. Ohne den Einfluss des Ertrags aus der Beteiligung an Roche sank der Reingewinn um neun Prozent.