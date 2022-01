E-Mobilität – «2022 verdoppelt sich die Zahl der Wasserstoff-Tankstellen»

Am 24. November 2021 wurde in Müntschemier im Berner Seeland die neunte und jüngste Wasserstoff-Tankstelle eröffnet. Sie gehört dem grossen Schweizer Gemüsehändler Schwab-Guillod.

Ein Verband aus grossen Unternehmen will dies ändern und fördert den Bau von Wasserstofftankstellen.

Wasserstoff ist in der Elektromobilität gegenüber den Batterien ins Hintertreffen geraten.

Mit dem Wasserstoff in der Mobilität verhält es sich wie mit dem Huhn und dem Ei: Autos, die mit Wasserstoff betrieben werden, brauchen Tankstellen. Fehlen diese, werden keine Wasserstoff-Autos gebaut. Und ohne Abnehmer macht es für Tankstellenbetreibende keinen Sinn, in teure Wasserstoff-Tankanlagen zu investieren.

Der Verein will den Bau von Wasserstoff-Tankstellen fördern. Um diese für die Betreibenden attraktiv zu machen, sorgen die Mitglieder mit ihren eigenen Wasserstoff-LKWS für Abnehmer. «Neun Tankstellen sind heute in Betrieb, 2022 wird sich die Zahl verdoppeln», sagt Jörg Ackermann, Präsident des Fördervereins.

Jörg Ackermann: Wir sollten die Technologien nicht gegeneinander ausspielen. Das wichtigste Ziel ist es, das CO2 von der Strasse zu bringen. Der Elektroantrieb via Wasserstoff bringt aber auch viele weitere Vorteile.

Wasserstoff-Autos lassen sich wie fossile Fahrzeuge tanken: In drei bis fünf Minuten ist ihr Tank voll. Sie haben die gleiche Reichweite, so muss das Fahrverhalten nicht angepasst werden. Wasserstoff ist zudem ein idealer grosstechnischer Stromspeicher.

Was meinen Sie damit?

Was muss getan werden, damit sich Wasserstoff etabliert?

Wir brauchen noch mehr LKWs auf Wasserstoff-Basis. Damit können wir ein wirtschaftlich funktionierendes Tankstellennetzwerk aufbauen. Steht das Netzwerk, wird Wasserstoff auch für PWs interessant. Aktuell ist zudem eine mobile Ladestation namens Kvyreen in Entwicklung. Sie kann Strom an Orte ohne Anschluss bringen – zum Beispiel an ein Open Air.