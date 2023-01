2022 erstmals seit 45 Jahren kein Panzernashorn gewildert

Ende des letzten Jahrhunderts stand die Art noch am Rande des Aussterbens.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten nur noch ein Dutzend Tiere – mittlerweile gehen ihre Zahlen wieder in die Tausende.

Die Meldung, dass im Bundesstaat Assam in Indien im Jahre 2022 kein einziges Panzernashorn , auch als indisches Rhinozeros bekannt, von Wilderern getötet wurde, sorgt bei verschiedenen Tierschutzorganisationen für Zuversicht. Der Internationale Fonds für Tierschutz (IFAW) spricht von einem Erfolg für den globalen Artenschutz und lobt die Regierung sowie lokale Organisationen in Assam. Es ist das erste Mal seit 45 Jahren, dass ein ganzes Jahr lang kein einziges Panzernashorn gewildert wurde.

Zeitweise nur noch ein Dutzend Tiere

Vor rund hundert Jahren sah die Situation noch ganz anders aus. Das indische Nashorn, das ursprünglich im gesamten nördlichen Teil von Indien verbreitet war, stand zu Beginn der 1900er-Jahre kurz vor dem Aussterben. So lebten 1908 laut dem IFAW gerade noch zwölf Panzernashörner in einem Nationalpark in Assam, nachdem der Bestand über Jahrzehnte durch die Jagd dezimiert worden war.