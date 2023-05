Sonnenbrillentrends 2023: Statement ist Trumpf

Dieses Jahr hat die Sonnenbrille vor dem Traualtar bereits einen grossen Auftritt. Doch nicht nur am Hochzeitstag ist das Teil ein prominentes Accessoire: 2023 verspricht die Sonnenbrille, vom Nebendarsteller im Outfit zum Hauptcharakter deines Looks zu werden.

Oversized Brillen

Schon in den frühen 2000ern waren grosse Brillen im Trend, Stars wie Paris Hilton und Nicole Richie machten sie populär.

2023 gehen Modeschaffende mit übergrossen Sonnenbrillen aufs Ganze. Sängerin Rosalia trägt am Coachella eine Shield-Sonnenbrille , aber im XXL-Format.

Auch auf dem Runway werden Sonnenbrillen gross inszeniert. Bei Loewe ist die Sonnenbrille für 2023 gar so voluminös, dass sie das spanische Label unter «Wave Mask Sunglasses» verkauft.

Beim US-amerikanischen Modedesigner Rick Owens nimmt das Accessoire beinahe Skibrillen-Dimensionen an.

Chanel sieht Sonnenbrillen in Übergrösse auch für 2024 vor, wie das französische Modehaus an der diesjährigen Cruise-Show zeigt.

Diese Sonnenbrille schützt in XXL:

Statement à Gogo

2023 darf die Sonnenbrille auch etwas absurd sein! Rihanna ist die Königin der Statement-Sonnenbrillen. Klar, dass die Sängerin auch diesen Trend anführt. An der Met Gala komplettiert Riri ihren Look zu Ehren Karl Lagerfelds mit Sonnenbrille samt Fake-Lashes.

Bei Gucci wird das Accessoire verkehrt herum in Szene gesetzt. Optisch bleibt der Look aber retro und erinnert mit den getönten Gläsern an die Siebziger.