2024: So hoch steigt der Lohn in deiner Branche

Mehr Lohn oder mehr Ferien: Was wäre dir wichtiger?

Der grosse Branchenüberblick zeigt: Am wenigsten gibt es in den Medien.

Besonders hoch ist der Anstieg in der Gastronomie, Hotellerie und im öffentlichen Sektor.

Die Löhne steigen in der Schweiz im nächsten Jahr nur gering. Wie die UBS in einer Umfrage mit fast 400 Unternehmen ermittelte, gewähren die Firmen einen Lohnzuwachs von 1,9 Prozent für 2024. Die meisten geben zwar einen Teuerungsausgleich, gehen aber selten darüber hinaus, wie UBS-Ökonom Florian Germanier sagt.

Besonders bitter: Wenn man die steigenden Krankenkassenprämien berücksichtigt, ergibt sich sogar ein Kaufkraftverlust für 2024, wie die Grossbank an einem Medienanlass mitteilte. Damit gibt es das vierte Jahr in Folge keine Reallohnerhöhung, das gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr .

So hoch steigen die Löhne

Über die Branchen gesehen gibt es nur geringe Abweichungen. In 15 der 22 Branchen gibt es einen Anstieg von zwei Prozent. Die UBS erklärt das mit der tieferen Inflation als noch im letzten Jahr. Im öffentlichen Sektor gibt es einen grossen Anstieg mit 2,2 Prozent. Die UBS-Ökonomen erklären es mit dem ausgeprägten Fachkräftemangel in diesem Bereich. Fast alle befragten Ämter hätten Mühe, die offenen Stellen zu besetzen.

Auch in der Gastronomie und Hotellerie gibt es 2,8 Prozent mehr, was weit über dem Durchschnitt ist. Die UBS-Ökonomen erklären das mit der Erholung nach der Pandemie und dem Fachkräftemangel in der Branche. Deutlich im Schnitt zurück ist einzig die Medienbranche mit einem Prozent (siehe Grafik).