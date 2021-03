Loungen im All.

Die Voyager Station, das erste Weltraumhotel, soll bis 2027 in Betrieb sein.

Das Unternehmen will dieses in zwei Jahren bauen.

2027 soll ein Luxushotel der kalifornischen Orbital Assembly Corporation im All eröffnen.

Wolltest du schon immer mal Ferien im All machen? Das könnte schon bald möglich sein: Die Orbital Assembly Corporation will 2027 ein Luxushotel in der niedrigen Erdumlaufbahn eröffnen. Der Baustart der «Voyager Station» erfolge 2025.