WM 2034: Fifa-Kader Gelson Fernandes erklärt, wie gut die Idee ist

Ein Turnier in Spanien, Portugal und Marokko – dazu ein Abstecher nach Südamerika: Die Fifa richtet für die WM 2030 auf dem Reissbrett gross an. 20 Minuten hat bei Nati-Star Gelson Fernandes nachgefragt.

Darum gehts Eine WM auf insgesamt drei Kontinenten könnte bereits 2030 über die Bühne gehen.

Der Vorschlag erntet viel Kritik. Im Mittelpunkt des Ärgers: Weltverband Fifa.

Ex-Nati-Star und heutiger Afrika-Direktor der Fifa, Gelson Fernandes, nimmt Stellung.

Europa, Afrika und Südamerika – die Fifa hat vergangene Woche den WM-Plan für das Turnier 2030 bekannt gegeben. Die Weltmeisterschaft wird in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden, mit zusätzlichen drei Auftaktspielen in Argentinien, Uruguay und Paraguay zum 100-jährigen Jubiläum der ersten WM 1930 in Uruguay. Nach der Bekanntgabe hagelte es Kritik von Fans, Fussballverantwortlichen und Medien. Gelson Fernandes, Ex-Nati-Star und heutiger Afrika-Direktor der Fifa, bezieht gegenüber 20 Minuten Stellung.

Gelson Fernandes, Sie sind in Ihrer Rolle bei der Fifa für die Verbände in Afrika verantwortlich. Wie sehr freut man sich auf WM-Spiele in Marokko?

Man ist begeistert und ganz Afrika ist stolz. Es gibt den Verbänden zudem Hoffnung, dass auch in Zukunft Spiele des grössten Fussballturniers der Welt in einem afrikanischen Land stattfinden könnten.

Nicht alle wissen, wie fussballverrückt man in Marokko ist.

Fussball bedeutet in Marokko wirklich alles. Man atmet dort Fussball von Jung bis Alt. Diese Leidenschaft konnte man ohne Zweifel auch an der WM in Katar sehen, wo die Mannschaft bis in den WM-Halbfinal kam. Zudem hat das Land in den letzten Jahren viel dafür investiert, Männer- und Frauenfussball zu entwickeln. Für alle, die sich fragen «Wieso Marokko?», würde ich antworten: Wieso nicht Marokko?

Was halten Sie persönlich und grundsätzlich von den vorgestellten WM-Plänen?

Spanien, Portugal und Marokko sind Nachbarn. Die Wege sind kurz, alle drei Länder sind beliebte Tourismusziele. Die Infrastruktur ist bereits vorhanden. Die Fans werden gerne dorthin reisen und die Stadien werden voll sein.

Da sind dann aber noch die drei Spiele in Südamerika – rund 11’000 Kilometer entfernt.

Damit wird die 100-jährige WM-Geschichte der Fifa wertgeschätzt. Und ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung sagen: WM-Spiele in Südamerika, diese Leidenschaft. Es ist fantastisch.

Besonders diese drei Spiele sorgen aber für Kritik. Wieso nicht gleich die ganze WM in Südamerika, wenn dieses Jubiläum für die Fifa so wichtig ist? Es gab ja auch eine Bewerbung.

Dies ist das Ergebnis eines Konsultationsprozesses. Am Ende gab es einen Konsens zwischen allen Konföderationen, insbesondere Europa, Afrika und Südamerika, die diesem Vorschlag zustimmten. Wir werden ein fantastisches Turnier haben, das Europa und Afrika vereint und gleichzeitig die WM-Geschichte feiert.

Die Südamerikaner werden einen Wettbewerbsvorteil haben. Auch Frankreich-Trainer Didier Deschamps kritisiert dies. Die Gegner werden lange Reisen haben, ihre Fans werden nicht für ein Spiel dorthin fliegen.

Als ehemaliger Spieler kann ich ihnen klar sagen: Das ist kein Problem. Die Pausen dazwischen werden entsprechend länger – auch für die Erholung und den Jetlag. Es sind gerade mal drei Spiele von total 104 an diesem Turnier.

Und betreffend Fans?

Da gibt es doch immer Vorteile für Teams und Nationen. In Europa werden die europäischen Teams im Vorteil sein.

Nachhaltigkeit ist auch ein Thema bei einer WM auf drei Kontinenten.

Natürlich ist das ein wichtiges Thema. Die Wege zwischen Marokko, Spanien und Portugal sind wie gesagt sehr kurz. Ausserdem besteht zwischen den Ländern bereits eine entwickelte Transportinfrastruktur.

Können Sie die Kritik also gar nicht nachvollziehen?

Wenn die WM an ein kleines Land wie Katar vergeben wird, das noch keine Infrastruktur hatte, hagelt es Kritik. Wenn wir nun eine WM in mittelgrosse, gut erschlossene und total fussballverrückte Länder geben, die bereits grossartige Stadien haben, sind manche Menschen nicht glücklich. Wir leben in einer Welt, in der schnell geurteilt wird, ohne dass zuvor die Faktenlage unbedingt analysiert wird.

Saudiarabien hat sich bereits für 2034 beworben. War Südamerika nur ein Kompromiss, dass drei Kontinente glücklich gemacht werden und der Weg frei gemacht wird für den nächsten Wüstenstaat mit viel Geld?

Das ist noch überhaupt nicht entschieden. Klar ist, dass die WM 2034 in einem Land der asiatischen und/oder ozeanischen Konföderation stattfindet, ganz im Sinne des Rotationsprinzips zwischen den Kontinenten. Alle dürfen mit einer Bewerbung ins Rennen einsteigen. Es gibt auch Gespräche über andere Optionen.

Ist es einfach das aktuelle Image der Fifa seit der Vergabe nach Katar? Man kann machen, was man will und es wird kritisch gesehen?

Seit der WM-Vergabe an Katar gab es bei der Fifa radikale Veränderungen. Die jetzige Führung, wir alle, tun wirklich alles, um transparent zu sein, den Fussball auf der Welt zu fördern und das Vertrauen der Fans zu gewinnen. Machen wir alles perfekt? Vermutlich nicht. Aber wir tun wirklich unser Bestes. Zudem dürfen Sie die stetige Kritik in Europa nicht auf die ganze Welt projizieren.

Ist es beispielsweise in Ihren Verbänden in Afrika anders?

Es ist ganz anders – in vielen Teilen dieser Welt. Wir fördern Fussball und Fussballinfrastruktur auf dem ganzen Planeten. Überall wo ich hingehe, bedanken sich die Regierungen oder Verbände der Länder für unser Engagement. Man ist zufrieden mit uns. In Europa hat man halt einfach alles und sieht dies als Normalzustand.



Wie meinen Sie das?

Wenn ich in der Schweiz joggen gehe, sehe ich in jedem Dorf Fussballplätze, teure Kunstrasen oder Sporthallen, wo man Fussball spielen kann. Aber in 95 Prozent der Welt ist das nicht die Normalität, sondern ein Privileg. Die Rolle der Fifa ist es, Fussball in der ganzen Welt gross zu machen und nicht nur in Europa.

