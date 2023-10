2036: «Alle Hebel in Bewegung setzen» – Indien will Olympische Spiele 

An der 141. Session des IOC in Mumbai hat Gastgeber Indien sein Interesse an den Olympischen Sommerspielen 2036 angemeldet.

Indien will sich um die Olympischen Spiele 2036 bewerben. «Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen», sagte Premierminister Narendra Modi am Samstag bei der Eröffnungsfeier der 141. Session des Internationalen Olympischen Komitees in Mumbai.