Klimawandel : 2050 könnte die Hälfte der Welt zu wenig Trinkwasser haben

Sowohl verheerende Überschwemmungen als auch Trinkwassermangel werden weltweit immer schlimmer, aber nur wenige Länder sind darauf vorbereitet, die Krisen zu meistern.

In vielen Teilen der Welt ist das Trinkwasser bereits heute knapp. In Zukunft könnte dies noch schlimmer werden.

Der Klimawandel verschärfe beides: Auf der einen Seite komme es zu mehr ungewöhnlich heftigen Überschwemmungen wie jüngst in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz oder der Schweiz, ebenso wie in Japan, China, Indonesien, Nepal, Pakistan und Indien. Die Zahl der Katastrophen durch Überschwemmungen sei seit dem Jahr 2000 weltweit um 134 Prozent gestiegen, verglichen mit den 20 Jahren davor.

Auf der anderen Seite falle durch die steigenden Temperaturen gebietsweise weniger Regen, vor allem in Afrika. Die Zahl der Dürren sei im gleichen Zeitraum um 29 Prozent gestiegen. «Zwei Milliarden Menschen leben in Ländern mit Wasserproblemen und haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder Abwasserentsorgung», sagte WMO-Generalsekretär (Weltwetterorganisation) Petteri Taalas am Dienstag in Genf.

Wasserknappheit auf fast jedem Kontinenten

Kontinuierlicher Rückgang der weltweiten Wasserspeicher

In den vergangenen 20 Jahren seien die Wasserspeicher der Welt – also Seen, Becken und Grundwasser sowie Feuchtigkeit in Böden, Schnee und Eis – jedes Jahr merklich geschwunden. Der grösste Verlust wurde in der Antarktis und auf Grönland gemessen.