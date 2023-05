Malters: Polizei schnappt junge Raserin (19)

In der 80er-Zone wurde die Frau mit einer Geschwindigkeit von netto 206 km/h gemessen.

In der Nacht auf Sonntag stoppte die Luzerner Polizei eine 19-jährige Frau. Sie war um 1.30 Uhr mit einem Auto auf der Kantonsstrasse von Malters in Richtung Luzern unterwegs, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte.