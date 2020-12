«Probleme beim Provider» : Netzwerk-Störung führt zu schweizweiten Problemen bei Kartenzahlungen

Mehrere Leserinnen und Leser von 20 Minuten meldeten am Samstagnachmittag, dass das Bezahlen mit Karte nicht funktioniere.

Die Störung am Samstagnachmittag…

Die Community von 20 Minuten meldete am Samstag Probleme bei Kartenzahlungen in der Schweiz. Elektronische Transaktionen waren nicht mehr möglich, man musste auf Bargeld zurückgreifen. «Es gibt ein Problem mit den Bezahlterminals in der ganzen Schweiz», sagte eine Leser-Reporterin, die als Verkäuferin arbeitet, zu 20 Minuten.