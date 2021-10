20-Minuten-Smart-TV-App – Gib dir alle unsere Videos jetzt auch 24/7 auf deinem TV-Screen

Aber so sind wir halt, nicht wahr?

Seit heute ist die Smart-TV-App von 20 Minuten auf Samsung-Smart-TVs sowie auf Android TV und Apple TV verfügbar, sprich: auf den meisten gängigen Smart-TVs in der Deutschschweiz. Damit gibst du dir unsere Video-Inhalte nicht mehr nur 24/7 auf dem Smartphone, Tablet oder PC, sondern neu auch auf dem grossen Screen.

Die App ist gratis sowie supereasy zu bedienen und auch wenn wir dir dafür sämtlichen 20-Minuten-Bewegtbild-Content ans Herz legen, möchten wir an dieser Stelle vier besonders sehenswerte Formate hervorheben. Viel Spass beim Streamen!

News Juice

Warum Neuigkeiten aus der Welt der Popkultur und Unterhaltung nur lesen, wenn du sie dir auch von unseren beiden Hosts etwas zusammenhangslos und mit ausschliesslich dummen Kommentaren erzählt und mit so viel Knallfarbe präsentiert bekommen kannst, dass wir eigentlich eine Epilepsiewarnung einblenden sollten? Eben.

Phils Fails

Du bist schadenfreudig und schaust am liebsten Leuten zu, die ihre Sache nicht im Griff haben? Dann bist du hier genau richtig! Denn bei dieser Fail-Show siehst du jedes Wochenende die Versagerinnen und Versager der Woche. Aber keine Angst: Es tut zwar auch beim Zugucken weh, wirklich zu Schaden kommt hier jedoch niemand.

My 20 Minuten

Min Charre

Guess who?

Wie einfach ist es nur aufgrund des Äusseren einer Person zu erraten, wer aus einer Gruppe sich vegan ernährt, untreu war oder heterosexuell ist? Was für Vorstellungen haben Menschen von anderen Menschen und inwiefern treffen sie in der Realität zu? Genau um diese Fragen geht es in diesem neuen Format.