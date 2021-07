Dübendorf ZH - 21-Jährige auf dem Fussgängerstreifen angefahren und schwer verletzt

Eine 21-jährige Frau wurde am Mittwochabend auf einem Fussgängerstreifen in Dübendorf ZH angefahren.

Am Mittwochabend ereignete sich in Dübendorf ein Unfall. Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer von Stettbach herkommend auf der Zürichstrasse und beabsichtigte auf dem geradeaus führenden Fahrstreifen in die Höglerstrasse Richtung Fällanden zu fahren. Dabei kollidierte er an der Höglerstrasse mit einer 21-jährigen Frau, welche die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.