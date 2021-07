Bulle FR - 21-Jährige crashen mit Auto – einer muss schwer verletzt per Heli ins Spital

Zwei 21-Jährige verunfallten in Bulle FR.

Am Sonntagmorgen kam es kurz vor 8.30 Uhr zu einem Unfall auf der Umgehungsstrasse HI89, zu einem schweren Unfall, wie ein Bild eines News-Scouts zeigt. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt die Kantonspolizei Freiburg einen entsprechenden Einsatz. Am Vormittag informiert sie in einem Communiqué über den Vorfall.