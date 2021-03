Hagen (D) : 21-Jährige in Parkhaus vergewaltigt – Verdächtige sind 13 und 14 Jahre alt

Zwei Jugendliche werden verdächtigt, eine Frau am späten Freitagnachmittag in einem Parkhaus im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs vergewaltigt zu haben.

Eine 21-jährige Frau ist in einem Parkhaus in Hagen mutmasslich von zwei Jugendlichen vergewaltigt worden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 13-Jährigen und um einen 14-Jährigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der ältere Tatverdächtige befindet sich demnach in Untersuchungshaft. Der 13 Jahre alte Beschuldigte sei dem Jugendamt übergeben worden.