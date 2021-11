Gams SG – 21-Jährige landet mit Auto im Simmibach

Am Samstagmorgen kam es auf der Wildhauserstrasse zu einem Selbstunfall einer 21-jährigen Autofahrerin. Diese war von Wildhaus in Richtung Gams unterwegs, als ihr Wagen in einer Linkskurve plötzlich ins Rutschen kam. Das Auto stürzte daraufhin in den Simmibach, wo es auf der Seite liegend im flachen Gewässer zum Stillstand kam. Die 21-Jährige zog sich eher leichte Verletzungen zu und konnte das Auto selbstständig verlassen, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst. Sie wurde durch einen Passanten ins Spital gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von gegen 4000 Franken. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen ordnete bei der Autofahrerin die Abnahme einer Blut- und Urinprobe an.