«Verschwendung eines schönen Lebens»

21-Jährige nimmt zum ersten Mal Ecstasy und stirbt

Die 21-jährige Kirstie Smith war gerade erst befördert worden und mit ihrem Freund zusammengezogen. Die Polizei fand sie nun tot in ihrem Zuhause im englischen Wolverhampton auf.

Ihre Leiche wurde am 5. Mai 2019 in dem Haus in Wolverhampton gefunden, in das sie erst vor Kurzem mit ihrem Freund eingezogen war. Der 23-Jährige war anwesend und wurde später wegen Verdachts auf Drogendelikte festgenommen.