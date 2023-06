Deutschland: Tote Touristin nach Angriff bei Schloss Neuschwanstein

Die 21-Jährige erlag ihren Verletzungen, nachdem sie per Helikopter ins Spital gebracht worden war.

In Deutschland hat ein Mann zwei 21 und 22 Jahre alte Frauen in der Nähe des Schlosses Neuschwanstein angegriffen.

Nach dem Angriff eines Mannes auf zwei 21 und 22 Jahre alte Frauen am Mittwoch bei Schloss Neuschwanstein ist eine der beiden Frauen gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Kurz zuvor kennen gelernt

Wie der Pressesprecher berichtete, hatten sich die beiden Frauen und der 30 Jahre alte Mann kurz vor dem Angriff kennen gelernt. Alle drei waren am Mittwochnachmittag als Touristen zu dem weltberühmten Schloss gekommen. Die Tat soll sich unweit der Marienbrücke ereignet haben. Die historische Brücke ist ein beliebter Treffpunkt von Touristen, weil es von dort einen guten Blick auf das Schloss gibt.

Versuchtes Sexualdelikt?

Dann soll es zu einem versuchten Sexualdelikt an der 21-Jährigen gekommen sein. «Das ist aber noch nicht belastbar», sagte der Sprecher. Danach sei auch die jüngere Frau von dem Mann den Berg hinuntergestossen worden sein. Beide Frauen wurden verletzt. Die 21-Jährige wurde mit einem Helikopter in ein Spital gebracht und sei dann in der Nacht zum Donnerstag gestorben.