Neuenburgerin verliert Apple Watch im Meer: ein Portugiese findet sie

Eine 21-jährige Neuenburgerin verlor ihre Uhr in ihren Ferien im Meer – nun hat sie sie wieder. Als sie Ende Juli mit ihrer Familie im portugiesischen Städtchen Carvoeiro war, sprang Marine von einem Felsen ins Wasser und tauchte ohne ihre Apple Watch wieder auf. Einige Tage später meldete sich David, ein 18-jähriger Portugiese, der die Uhr gefunden hatte, bei ihr und letzten Monat kam die Uhr wieder bei Marine an, wie «20 Minutes» berichtet.

Anfang August entdeckte David die Apple Watch und fischte sie aus dem Wasser. «Er schrieb eine Nachricht an meinen Bruder Nathan, der in meinen Notfallkontakten aufgeführt war. Er teilte ihm mit, dass er sich mit mir in Verbindung setzen wolle, da er meine Uhr gefunden habe», erklärt Marine.

Als sie Kontakt hatten, überlegten sie sich, wie sie die Uhr am besten verschicken. «Ich muss zugeben, dass ich die Sache etwas schleifen liess, weil es eine gewisse Summe kostete, den Gegenstand in die Schweiz zurückzubringen, wenn ich die üblichen Lieferdienste in Anspruch nahm. Schliesslich hat mir ein Bekannter die Relais-Punkte empfohlen, und das hat mich acht Euro gekostet», so die Studentin.

David findet regelmässig verlorene Uhren auf dem Meeresboden

David ist ein begeisterter Schnorchler und macht sich einen Spass daraus, von Touristen verlorene Uhren an die Oberfläche zu holen. Er wohnt in Carvoeiro und erkundet gerne den Meeresboden in der Nähe der Küste. «Er findet regelmässig welche», sagt Marine. David hat ihr ein Foto geschickt, auf dem sechs Uhren zu sehen sind. Meist funktionieren sie jedoch nicht mehr – der Druck setzte ihnen zu. David war deshalb überrascht, dass Marines Apple Watch noch lief, als er sie nach einer Woche aus über zehn Meter Tiefe holte.

Als Dankeschön bezahlte Marine David 50 Euro Finderlohn, was den Portugiesen überraschte: «Er sagte mir, dass es das erste Mal sei, dass er eine Belohnung erhalten habe. Das Erstaunlichste ist, dass die meisten Leute, die er kontaktiert, nachdem er ihre Uhr auf dem Meeresgrund gefunden hat, nicht einmal auf seine Nachrichten antworten.»