Schaffhausen: 21-Jährige von unbekannter Frau mit Messer angegriffen

Eine 21-Jährige wurde in der Nacht auf Samstag tätlich angegriffen. Laut der Schaffhauser Polizei wurde die Frau, welche mit ihrem Hund unterwegs war, gegen 00.45 Uhr beim Walther-Bringolf-Platz, Einmündung in die Repfergasse, in der Stadt Schaffhausen durch eine unbekannte Frau mit einem Messer angegriffen und

dabei erheblich verletzt. Die mutmassliche Täterin soll in Begleitung von weiteren Personen gewesen sein. Nach dem Messerangriff entfernten sich diese in unbekannte Richtung, heisst es in einer Mitteilung.