Sanitäter fanden die lebensgefährlich verletzte Frau in den Räumen der WG und brachten sie ins Spital. «Die Frau erlitt am gesamten Körper zahlreiche intensive Verletzungen», sagte Landgerichtssprecher Jan Orth. Die Ärzte stellten im Spital «diverse Brüche» und ein akutes Nierenversagen fest. Die 21-Jährige starb am 6. Juli 2020 an multiplem Organversagen, also gut 1,5 Monate nach der Misshandlung, im Spital.