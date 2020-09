In der Elisabethenanlage wurde am Samstagabend, 26. September, ein 21-jähriger Mann bei einem Raub mittelschwer verletzt.

Bei einem Raub wurde am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in Basel ein 21-jähriger Mann mittelschwer verletzt, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Das ortsunkundige Opfer reiste zuvor mit einem Bekannten nach Basel und hielt sich mutmasslich in der Elisabethenanlage beim Bahnhof SBB auf. Während der Bekannte den Park kurzzeitig verliess, sprachen zwei Unbekannte den 21-Jährigen an und baten um Zigaretten.