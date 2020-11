Am Samstagnachmittag fuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Auto auf einem Parkplatz an der Route du Bois in Matran FR. Aufgrund eines Fahrfehlers beschleunigte er anstatt zu bremsen. «Der junge Mann geriet in Panik, verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug und fuhr durch ein Schaufenster hindurch in ein Verkaufsgeschäft», schreibt die Freiburger Kantonspolizei in ihrer Medienmitteilung mitteilt.