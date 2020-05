Zug

21-Jähriger bespuckt und bedroht Billettkontrolleure

Bei einer Billettkontrolle in einem Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe wollte sich ein

Fahrgast nicht ausweisen. Er griff die Kundenberater an, bedrohte und bespuckte sie.



Ein 21-jähriger Schwarzfahrer hat sich am Freitag in einem Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) in der Stadt Zug erwischen lassen. Daraufhin griff er die Kontrolleure an und wurde schliesslich von der Polizei festgenommen.