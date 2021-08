Kriminalgericht Luzern - 21-Jähriger brachte seine Mutter mit 48 Messerstichen um

Das Messer hatte er in der Küche geholt. Danach ging er ins Badezimmer, wo sich seine Mutter befand, und stach auf sie ein.

In Emmenbrücke hatte ein heute 21-Jähriger im vergangenen Jahr seine Mutter mit einem Messer getötet.

Im Juni fand die Hauptverhandlung zum Fall am Luzerner Kriminalgericht statt.

Im April 2020 hat ein heute 21-Jähriger in Emmenbrücke seine Mutter mit einem Messer getötet.

Mit einem Küchenmesser hat ein heute 21-Jähriger Mann im April des vergangenen Jahres in Emmenbrücke eine Frau getötet. Bei dem Opfer handelte es sich um die Mutter (†59) des 21-Jährigen. Insgesamt 48 Stich- und Schnittverletzungen hatte er ihr zugefügt, die Mutter verstarb noch vor Ort in der Wohnung. Die Polizei hatte er danach selbst alarmiert, wie es im Urteil des Luzerner Kriminalgerichts heisst. «Ich habe da ein Problem. Ich habe meine Mutter umgebracht, gerade vor ein paar Minuten», sagte er unter anderem am Telefon.