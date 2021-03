Geisingen (D), 20.03.2021: Ein Lenker (21) hatte Brems- und Gaspedal verwechselt. In der Folge fuhr er in ein Tankstellengebäude. Besonders bitter: Er hatte den BMW erst kurz zuvor gekauft. Es entstanden 80’000 Euro Schaden.

«Das hätte schlimm enden können, zum Glück gab es keine Verletzten», schreibt die Polizei Konstanz am Montag auf ihrer Facebook-Seite. Was ist passiert? Am Samstag, nach dem Kauf eines BMW X 5, fuhr ein 21-Jähriger zu einem Tankstellengelände in Geisingen (D). Dabei verwechselte er laut Polizei Brems- und Gaspedal.