Zürich

21-Jähriger fährt mit 55 km/h durch 30er-Zone

Am Wochenende führte die Stadtpolizei Zürich an diversen Orten Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei erwischte sie mehrere Schnellfahrer.

Die Zürcher Stadtpolizei führte vom Samstagabend bis am frühen Sonntagmorgen an diversen Orten Geschwindigkeitskontrollen durch, wie sie am Montag mitteilte. Dabei erwischten sie an der Hohlstrasse im Kreis 9 einen 21-Jährigen, der mit 79 km/h an der Messstelle vorbeifuhr. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit dort beträgt 50 km/h. Der Mann wird wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.