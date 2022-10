Frankreich : 21-Jähriger gesteht Mord an Justine (20) nach Discobesuch

Tagelang hatte die Polizei nach der vermissten Frau gesucht, nun hat ein 21-jähriger Landwirt den Mord gestanden und zugegeben, die Leiche in einem Wald vergraben zu haben.

1 / 2 Justine war in der Nacht auf Sonntag in der Land-Disco «La Charrette» zum letzten Mal gesehen worden. Police nationale de Corrèze Am Donnerstag gestand ein 21-jähriger Landwirt den Mord. Police nationale de Corrèze

Darum gehts In Frankreich ist eine 20-jährige Frau vergewaltigt und ermordet worden.

Nach tagelanger Suche nach der Vermissten hat der Hauptverdächtige gestanden.

Die Polizei fand die Leiche von Justine vergraben in einem Wald.

Das Verschwinden einer jungen Frau nach einem Diskothekbesuch hat Frankreich tagelang in Atem gehalten, nun gibt es traurige Gewissheit. Ein 21 Jahre alter Landwirt habe gestanden, sie erschlagen und im Wald vergraben zu haben, teilte Staatsanwalt Baptiste Porcher am Donnerstagabend in Limoges mit.

Nach dem Geständnis habe man die Leiche der 20-Jährigen in der Nähe des Wohnhauses des Mannes entdeckt. Gegen den mutmasslichen Täter werde wegen Vergewaltigung und Mord ermittelt. In seiner Aussage sprach er von einvernehmlichem Sex mit der Frau in seiner Wohnung, wonach er sie mit Schlägen tötete und mit einer Landmaschine im Wald vergrub.

In der Disco wurde sie zum letzten Mal gesehen

In der Land-Disco «La Charrette» im Provinzort Brive-la-Gaillarde in Südwestfrankreich war die 20-Jährige in der Nacht auf Sonntag zum letzten Mal in Begleitung des Landwirts gesehen worden. Sie hatte nur kurz vor der Tür Luft schnappen wollen – danach fehlte von ihr jede Spur.

Mit Dutzenden Beamten suchte die französische Polizei nach der Vermissten. Nach Hinweisen von Zeugen auf den Landwirt fand die Polizei Blutspuren in seiner Wohnung und in seinem Auto. Der nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang nicht vorbestrafte Mann wurde in Untersuchungshaft genommen. Ihm drohe lebenslange Haft, sagte Porcher.

