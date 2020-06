Deutschland

21-Jähriger kündigte Anschlag mit vielen Toten an

Gegen einen Mann aus Deutschland laufen Ermittlungen. In einem Chat soll er einen Terroranschlage angekündigt haben.

Der Mann wurde am Samstag in Gewahrsam genommen. (Symbolbild)

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Niedersachsen mitteilt, soll der Mann aus Hildesheim einen Anschlag mit vielen Toten angekündigt haben. In einem Chat soll er am vergangenen Freitag, 5. Juni, auf den rechtsextremen Attentäter von Christchurch in Neuseeland Bezug genommen haben, wie deutsche Medien berichten. Sein Ziel sei es gewesen, gezielt Muslime zu töten.