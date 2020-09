Solothurn, 10. September: Kurz nach 23 Uhr bemerkten Passanten, dass zwei Fahrzeuge an der Surbeckstrasse in Flammen standen.

Wie die Kapo Bern mitteilt, wurde am Mittwochabend auf der Murtenstrasse bei Frauenkappelen BE ein Autofahrer mit massiver Geschwindigkeitsübertretung durch einen Blitzer festgehalten. Der 21-jährige Lenker hatte demnach 62 km/h zu viel auf dem Tacho: Er wurde mit 142 Stundenkilometer in der 80er-Zone geblitzt. «Der Autolenker konnte am gleichen Abend ausfindig gemacht werden. Er zeigte sich geständig», sagt Kapo-Sprecherin Isabelle Wüthrich.