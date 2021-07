21-jähriger Rapper wird während Instagram-Live erschossen

Im Video war zu sehen, wie er mit einem Freund in seinem geparkten Auto scherzte und lachte.

US-Rapper Indian Red Boy wurde am Donnerstag während eines Livestreams auf Instagram vor den Augen seiner Followerinnen und Follower im Bezirk Hawthorne, Los Angeles, erschossen. Zerail Rivera, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen hiess, wurde nur 21 Jahre alt.

Im Stream war zu sehen, wie Indian Red Boy mit seinem Freund, dem Rapper Kapone (45) in einem parkierten Auto sass. Die beiden unterhielten sich, lachten und machten Scherze, als plötzlich mehrere Schüsse fielen. Rivera hielt noch schützend seine Hände über sich, kippte dann zur Seite.

«Ich bin Hawthorne»

Während sein Freund ihn immer wieder fragte: «Bruder, was zum Teufel? Bruder, wo bist du?», versuchte der Rapper sich aufzurappeln. Er blickte mit aufgerissenen Augen in die Kamera und schnappte nach Luft. «Hilfe» war mehrmals leise zu hören. Sein letzter Satz: «Ich bin Hawthorne». Wenige Augenblicke später endete der Livestream. Beamte der örtlichen Polizei fanden Indian Red Boy «auf dem Vordersitz zusammengesunken», er starb noch am Tatort.