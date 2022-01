Mit 159 km/h geblitzt – 21-Jähriger rast auf Porsche-Testfahrt und muss Fahrausweis abgeben

1 / 2 Zu sehr aufs Gas gedrückt: Porsche will künftig zwei Instruktoren auf die geführten Testfahrten mitschicken. Kantonspolizei Graubünden Grund dafür ist, dass es bei einer geführten Testfahrt in St. Moritz zu einem Raserdelikt gekommen ist. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Drei Männer hatten während einer Porsche-Testfahrt zu sehr aufs Gas gedrückt.

Einer von ihnen hat sich deswegen eines Raserdelikts schuldig gemacht.

Porsche will künftig seine geführten Testfahrten um einen Instruktor oder Instruktorin ergänzen.

Ein 21-jähriger Estländer war auf einer geführten Porsche-Testfahrt im Rahmen des Gourmet Festivals in St. Moritz unterwegs. Kurz vor 15 Uhr fuhr er auf der Engadinerstrasse von Celestina in Richtung St. Moritz. In der Innschlucht beschleunigte der Mann den Sportwagen und fuhr doppelt so schnell wie erlaubt.

Das Messgerät erfasste netto 159 km/h, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Damit hatte der Fahrer die allgemeine Höchstgeschwindigkeit ausserorts von 80 km/h um 79 km/h überschritten. Die Polizei hielt den in der Schweiz wohnhaften Mann an und aberkannte ihm den Führerausweis. Er wird als Raser an die Strafbehörden verzeigt. Auch zwei Kollegen des Estländers, die an der Testfahrt teilgenommen haben, wurden vom Messgerät erfasst. Einer dieser beiden fuhr mit netto 123 km/h.

Gruppe wurde im Kreisel getrennt

Der Estländer und seine Kollegen waren mit einer weiteren Testfahrerin sowie dem Instruktor unterwegs. In einem Kreisel wurde die Gruppe dann getrennt. «Im Windschatten eines LKWS haben sich die drei Testfahrer so weit abfallen lassen, dass der Instruktor sie nicht mehr im Blick hatte», sagt Inga Konen, Pressesprecherin von Porsche Schweiz. Nach ihrem Fehlverhalten seien sie aber sehr bald von der Polizei aufgegriffen worden.

«Wir sind natürlich nicht erfreut über ein solches Verhalten. Eine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs wird von uns nicht geduldet.» Testfahrten seien bei Porsche allgemein erst ab 21 Jahren möglich. Alle Lenker erhalten zwangsläufig eine Fahrzeugeinweisung. «Eine Schulung zum richtigen Umgang mit unseren Sportwagen erachten wir als sehr wichtig.»

Wegen des Vorfalls vom Sonntag hat Porsche vorerst alle Freifahrten eingestellt. Bei den geführten Fahrten sollen künftig je zwei Instruktoren oder Instruktorinnen dabei sein: Jemand, der hinter den Probefahrenden fährt, und jemand, der die Gruppe anführt.

Geschwindigkeitskontrolle in Alvaschein

Auch in Alvaschein wurde am Sonntagnachmittag auf der Hauptstrasse eine von Tiefencastel in Richtung Thusis fahrende Autolenkerin und fünf Autolenker verzeigt. Am schnellsten fuhr ein 43-jähriger Deutscher, er fuhr mit 119 km/h netto statt der erlaubten 80 km/h. Er musste ein Bussendepositum von gut 1300 Schweizer Franken leisten. Die Kantonspolizei Graubünden aberkannte den Führerausweis des Mannes.