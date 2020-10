Bern, 4. Oktober: Ein Mann (24) wurde in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt aufgefunden, nachdem er vermutlich über eine acht Meter hohe Mauer gestürzt war.

Rebeuvelier, 11. Oktober: Eine Wanderin wurde am Sonntag durch eine Mutterkuh verletzt. (Symbolbild)

Bern, 10. Oktober: Ein Lenker wurde in Bern mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. (Symbolbild)

Am vergangenen Samstagabend führte die Kantonspolizei in Bern eine Tempokontrolle durch. Um 21:45 Uhr wurde ein in Richtung Bümpliz fahrender Autolenker auf der Weissensteinstrasse gemessen. Er war nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 105 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs, wie die Kapo mitteilt.