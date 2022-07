Ägypten: 21-Jähriger soll nach Mord an Studentin live im TV hingerichtet werden

In Ägypten könnte die Hinrichtung eines 21-jährigen Mörders live im Fernsehen übertragen werden, wie der britische «Mirror» berichtet. So appellierte das Gericht an die ägyptischen Abgeordneten im Parlament, die Hinrichtung live zu übertragen. Dies solle Menschen in Zukunft davon abhalten, ähnliche Verbrechen zu begehen. So schreibt das Gericht, die Übertragung «könnte das Ziel der Abschreckung erreichen, was durch die Übertragung der Verurteilung selbst nicht erreicht wurde.»