Am Auberg in Basel ist ein 21-Jähriger verunfallt. Dabei wurde er lebensbedrohlich verletzt.

In der Freitagnacht ist ein 21-jähriger Mann in Basel am Rümelinbachweg lebensgefährlich verunfallt. Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt, ist er auf das Dach einer Passerelle, die zwei Liegenschaften miteinander verbindet, gestiegen und plötzlich gestürzt. Er fiel mehrere Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt.