Moudon VD – 21-Jähriger stürzt mit Auto 100 Meter in die Tiefe und stirbt

Im Kanton Waadt ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Moudon. Wie die Kantonspolizei am Freitag schreibt, ist dabei ein 21-Jähriger ums Leben gekommen. Ein Zeuge hatte um 8 Uhr dem Notruf gemeldet, dass auf einem Feld am Dorfausgang der Gemeinde Moudon ein Unfallauto stehe. Darin befände sich eine bewusstlose Person.