Rossens: 21-Jähriger stürzt von Autobahnbrücke sieben Meter in die Tiefe

Auf dem Nachhauseweg stürzte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen bei Rossens mehrere Meter in die Tiefe.

Am Sonntagmorgen ging bei der Kantonspolizei Freiburg kurz vor 7.30 Uhr die Meldung ein, wonach unterhalb der Autobahn A12 in Rossens ein verletzte Person liege. Die Rettungssanitäter sowie die Polizeipatrouillen fanden vor Ort eine Person auf und leisteten dem 21-Jährigen, der trotz mehrerer Verletzungen noch bei Bewusstsein war, Hilfe, das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Er wurde durch die Ambulanz in ein Krankenhaus gebracht.