Bei Atlanta (USA) sind acht Menschen nach Schüssen in Massagesalons und Spas ums Leben gekommen. Vier der Todesopfer sollen Frauen asiatischer Herkunft sein. Beim Täter soll es sich um den 21-jährigen Robert Aaron Long handeln.

Er sagte, er sei Fan von Gott : 21-Jähriger tötet acht Menschen in Massagesalons

Beim Täter soll es sich um den 21-jährigen Robert Aaron Long handeln. In Atlanta wurden in verschiedenen Massagestudios acht Menschen erschossen. Acht Tote in Massagesalons: In diesem Screenshot einer Überwachungskamera ist der Verdächtige zu sehen. (16. März 2021)

Darum gehts Der 21-jährige Robert Aaron Long soll acht Menschen in Massgesalons getötet haben.

Die Polizei hat ihn festgenommen.

Er wirkte unschuldig und nicht gewalttätig, sagt ein ehemaliger Schulkamerad.

Acht Menschen sind am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in drei verschiedenen Massagesalons im südlichen US-Bundesstaat Georgia innerhalb kurzer Zeit erschossen worden. Gut drei Stunden nach den Vorfällen in und um die Hauptstadt Atlanta nahm die Polizei den 21-jährigen Robert Aaron Long fest, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Ein Tatort ist laut «CNN» der Salon «Young’s Asian Massage» in Acworth (Georgia) rund 50 Kilometer nördlich von Atlanta. Vier Menschen kamen dort am Dienstag gegen 17 Uhr (Ortszeit) ums Leben. Zwei Verletzte seien im Krankenhaus gestorben.

Die Polizei suchte daraufhin nach dem Verdächtigen Robert Aaron Long, der zum Zeitpunkt der Tat auf einem Überwachungsvideo zu sehen sein soll. Der mutmassliche Todesschütze war ins Auto gesprungen und losgerast.

Zum «Gold Massage Spa» an der Piedmont Road in Atlanta wurde die Polizei wegen eines vermeintlichen Raubüberfalls gerufen. Die Beamten fanden dort drei Tote. Nicht weit davon entfernt, auf der gegenüberliegenden Strassenseite, sei dann in einem Aromatherapie-Spa noch eine weitere Tote aufgefunden worden, sagte der Polizeichef von Atlanta, Rodney Bryant.

«Er wirkte unschuldig und war ein bisschen ein Nerd»

Mindestens vier der Todesopfer sollen Frauen asiatischer Herkunft sein. Der erste Tatort in Acworth liegt ungefähr 30 Autominuten von den anderen beiden Spas entfernt.

Stunden später wurde Robert Aaron Long 240 Kilometer südlich von Atlanta festgenommen. Er steht unter dem dringendem Verdacht, der Todesschütze von allen drei Tatorten zu sein.

Über das Motiv wird nun gerätselt. In einem Instagram-Account, das laut US-Medien zu Long gehören soll, schrieb der 21-Jährige: «Pizza, Pistolen, Schlagzeug, Musik, Familie und Gott, das fasst mein Leben zusammen.» Robert Aaron Long war laut US-Medien Mitglied in der First Baptist Kirche.