St. Gallen – 21-Jähriger verbrennt Abfall im Kamin – Polizei muss Feuer löschen

Am Dienstagabend, kurz nach 17 Uhr, ging bei der Stadtpolizei St. Gallen ein Anruf ein, da aus einem Kamin einer Liegeschaft in St. Gallen viel schwarzer, stark riechender Rauch hervorkam. Ein 21-jähriger Mann hatte zuvor im Kamin seiner Wohnung einen Karton angezündet, in welchem sich weiterer Karton, Papier und mutmasslich auch Plastik befand.