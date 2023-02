Kreisgericht St. Gallen: 21-Jähriger vergriff sich an drei Buben

An einem Samstag im Mai letzten Jahres begab sich ein 21-jähriger Afghane auf den Sportplatz Hebel in St. Georgen SG, wo einige Kinder Fussball spielten. Unter dem Vorwand, er hätte seinen Bluetooth-Kopfhörer verloren, tastete der 21-Jährige drei elfjährige Buben ab. Nicht nur an den Armen und am Oberkörper, sondern auch am Gesäss und im Intimbereich. Die Eltern der betroffenen Buben erstatteten Anzeige.