Sirnach TG: 21-Jähriger versprayt Mauer und wird von der Polizei festgenommen

Am Donnerstag ging gegen 12.45 Uhr die Meldung ein, dass eine unbekannte männliche Person beim Kirchplatz in Sirnach mehrere Graffitis an die Mauer gesprüht habe. Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte habe der Täter nicht mehr angetroffen werden können, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilt.