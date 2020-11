Der Unfall geschah im Gebiet Kreuzbühl in Muotothal.

Die Rega brachte den Mann in ein Spital.

Ein 21-Jähriger ist bei einem Unfall in Muotothal in seinem Auto eingeklemmt worden. Der Mann kam am Freitagabend nach 19 Uhr im Gebiet Kreuzbühl von der schneebedeckten Strasse ab. Daraufhin überschlug sich das Auto im Bord mehrere Male und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.