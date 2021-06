Arbeitsunfall in Domdidier FR - 21-Jähriger von Güterzug getötet – Ermittlungen werden eingestellt

Die Komposition mit vier Waggons und einer Lokomotive steuerte er über Funk und befand sich nicht in der Führerkabine, als sich der Zug in Bewegung setzte.

Ein 21-jähriger Lokführer verlor am 9. Oktober 2019 auf einem Bahngleis in Domdidier FR sein Leben. Die Nachricht sorgte landesweit für Bestürzung. Nun hat die Staatsanwaltschaft Freiburg ihre Ermittlungsergebnisse präsentiert. Sie hatte ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt eröffnet. Die zentrale Frage war dabei, ob der Lokführer wegen eines Ausbildungsmangels zu Tode gekommen war.

Gemäss des Abschlussberichts der Staatsanwaltschaft stand der Mann für den Transport von Rüben im Einsatz. Der 21-Jährige steuerte die Lokomotive und vier Waggons per Funk. Während sich der Konvoi in Bewegung setzte, befand er sich ausserhalb der Führerkabine auf einer Plattform. Dort kam er zu Fall, stürzte auf die Geleise und wurde von der Lokomotive überrollt. «Er starb auf der Stelle an den Folgen seiner Verletzungen», hält Staatsanwalt Jean-Luc Mooser in seinem Bericht fest.