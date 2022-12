Grandvillard FR : 21-jähriger Wanderer stürzt 400 Meter in die Tiefe – tot

Bei einer Bergwanderung in der Region Grandvillard ist am Samstag ein junger Mann abgestürzt. Er verstarb noch am Unfallort.

Die Freiburger Kantonspolizei wurde gegen 13:30 Uhr am Samstagnachmittag von der Rega informiert, dass in der Nähe des Vanil Noir, Gemeinde Grandvillard, eine Person abgestürzt sei. Alpine Spezialisten der Kapo konnten schliesslich feststellen, dass der Mann rund 400 Meter in die Tiefe gestürzt war. Trotz des Einsatzes der Rettungskräfte verstarb der 21-jährige Wanderer noch am Unfallort, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Eine Untersuchung ist im Gange, um die genaue Ursache des Unfalls zu ermitteln.